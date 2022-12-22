Ekonomi Arnavutluk da Bayraktar dedi SİHA alan 27nci ülke oldu
SAVUNMA SANAYİ

Arnavutluk da ‘Bayraktar’ dedi: SİHA alan 27'nci ülke oldu

Arnavutluk, Bayraktar TB2 SİHA alan 27. ülke oldu. İmza, Başbakan Edi Rama ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın katıldığı törenle atıldı. Rama, anlaşmanın SİHA’yla sınırlı olmadığını, Baykar’ın NATO’nun Kuçova Hava Üssü’nde kontrol merkezini yönetecek personeli de eğiteceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Arnavutluk da ‘Bayraktar’ dedi: SİHA alan 27nci ülke oldu
​Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar’ın katıldığı törenle, Bayraktar TB2 SİHA alan 27. ülke Arnavutluk oldu.

Arnavutluk, Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığının bir ürünü olarak Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladı. Başkent Tiran’daki Başbakanlıkta düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Sürecin tamamlanmasına yönelik katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Başbakan Rama, anlaşmanın sadece SİHA satın almakla değil, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar arasında işbirliği köprüsü inşa etmekle de ilgili olduğunu vurguladı. Rama, “Baykar, Arnavutluk’ta inşa edilen NATO’nun yeni Kuçova Hava Üssü’ndeki tesisin kontrol merkezini devralacak personelin eğitimiyle ilgilenecek” diye konuştu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu teknolojinin iki ülke arasında yeni bir çağ başlatmasını diledi. Baykar’dan yapılan açıklamada, “Bu anlaşma ile BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu” denildi. Arnavutluk’a ilk etapta 3 SİHA teslim edilecek.

Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
EKONOMİ
Kızılelma ailesi: 20 yıl hayalini kurduk
Topkapı Sarayının son köşkü ziyarete açıldı

Topkapı Sarayı'nın son köşkü ziyarete açıldı

​İlk kez Yeni Şafak görüntüledi.
Enflasyon daha çok düşecek

Enflasyon daha çok düşecek

​6. İzmir İktisat Kongresi 100 yıl sonra aynı yerde yapılacak.
Saraçhanede baş başa ne konuştular

Saraçhane'de baş başa ne konuştular

​İmamoğlu-Akşener ikilisinden sır gibi beş dakika.
Bay Kemal oğluna sahip çık

Bay Kemal oğluna sahip çık

​Kılıçdaroğlu'nun benzetmesine esprili gönderme.
Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

Meral Hanım neredeydiniz ve sizi kim aradı

​Akşener köşeye sıkışınca Yeni Şafak'ı hedef aldı.
Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

Türkiye Yüzyılı sanatın yüzyılı

​Hayrettin Hoca'ya İlim Kültür Ödülü.

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

Arnavutluk da 'Bayraktar' dedi

​SİHA alan 27'nci ülke oldu
Gaz ve elektrikte zam yok

Gaz ve elektrikte zam yok

​Karadeniz gazının değeri 700 milyar doları aştı.
Twitter da PKK'yı desteklemiş

Twitter da PKK'yı desteklemiş

​Musk bu kez Pentagon'u ifşaladı.
En düşük MTV 219 lira

En düşük MTV 219 lira

​Vergi 2023 yılı için yüzde 122.93'ten yüzde 61.5'e düşürüldü.
Zelenski Beyaz Saray'da

Zelenski Beyaz Saray'da

​300 gün sonra ilk yurt dışı ziyareti.
Gözümüz gibi baktık

Gözümüz gibi baktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Koca Yusuflar'ın personeliyle görüştü.
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

Eksi 8'inci katta tarlasız tarım

​Dünyanın en derin ikinci merkezi.
'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

'Putin savaşı durdurmak istemiyor'

​Zelenski ve Biden'dan ABD'de ortak basın toplantısı.

Kayıtlar başlıyor

Kayıtlar başlıyor

​Ramazan umresi fiyatları belli oldu.
ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü
Dünya

ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü

ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu. Bu şiddette bir kar fırtınası en son 1947 yılında görülmüş ve kuzeydoğu ABD'de hayat durma noktasına gelmişti.
Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti
Dünya

Rusya Fransa'yı Afrika'daki sömürgeci yaklaşımdan kaçınmaya davet etti

Rusya, Fransa'ya Afrika'daki çalışmalarında sömürgeci yaklaşımdan kaçınma çağrısında bulundu. Fansa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Rus Evi'ne yönelik saldırı ile ilgili açıklamalarından dolayı protesto notasının verildiği kaydedilen açıklamada, Rus özel askeri birimlerinin propaganda yayması ve sivil halka karşı şiddet kullanmasıyla ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların kabul edilmez olduğu vurgulandı.
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi
Gündem

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan: Merve Kavakçı'ya başörtüsü nedeniyle tepki gösterilmedi

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, TVNET canlı yayınında iktidarın başörtüsü konusunu kullanmaya çalıştığını öne sürdü. Geçmişte başörtüsü sorununun olmadığını belirten Tantan, TBMM'den başörtüsü nedeniyle kovulan Merve Kavakçı'ya kimsenin tepki göstermediğini öne sürdü. Son dönemde başörtüsü konusunu CHP'nin gündeme getirdiği anımsatılan Tantan, "Neden getirdi anlamış değilim. Başörtüsü sorunu yok ki." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.