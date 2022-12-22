Arnavutluk da ‘Bayraktar’ dedi: SİHA alan 27'nci ülke oldu

Arnavutluk, Türkiye Cumhuriyeti ile stratejik ortaklığının bir ürünü olarak Bayraktar TB2 SİHA filosunun satın alınmasına yönelik sözleşme imzaladı. Başkent Tiran’daki Başbakanlıkta düzenlenen törene Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Niko Peleshi, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı. Sürecin tamamlanmasına yönelik katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Başbakan Rama, anlaşmanın sadece SİHA satın almakla değil, Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri ile Baykar arasında işbirliği köprüsü inşa etmekle de ilgili olduğunu vurguladı. Rama, “Baykar, Arnavutluk’ta inşa edilen NATO’nun yeni Kuçova Hava Üssü’ndeki tesisin kontrol merkezini devralacak personelin eğitimiyle ilgilenecek” diye konuştu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bu teknolojinin iki ülke arasında yeni bir çağ başlatmasını diledi. Baykar’dan yapılan açıklamada, “Bu anlaşma ile BayraktarTB2 SİHA ihraç edilecek ülke sayımız 27 oldu” denildi. Arnavutluk’a ilk etapta 3 SİHA teslim edilecek.

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