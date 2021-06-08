Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, beraberindeki heyet ile birlikte, Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Çuçi, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı.
Bayraktar TB2'yi ve diğer çalışmaları inceleyen Arnavultuk İçişleri Bakanı Çuçi, daha sonra TB2'nin önünde poz verdi.
Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" denildi.
Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi (@bledicuci) ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.
Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.
🇹🇷🤝🇦🇱 pic.twitter.com/pJ0biZ0s3l
Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi (@bledicuci) ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.
Letonyalı bakanın ardından geldi
Dün de Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks Baykar'a ziyaret gerçekleştirmiş, Bayraktar TB2'yi incelemesinin ardından "Çok yakında ülkemde görmeyi umut ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.