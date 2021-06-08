Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi

Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi.

Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi, beraberindeki heyet ile birlikte, Bayraktar TB2'nin üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni gezen Çuçi, Baykar Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı.

Bayraktar TB2'yi ve diğer çalışmaları inceleyen Arnavultuk İçişleri Bakanı Çuçi, daha sonra TB2'nin önünde poz verdi.

Baykar'ın Twitter hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" denildi.

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Arnavutluk İçişleri Bakanı Sayın Bledar Çuçi (@bledicuci) ve beraberindeki heyet, Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti.



Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk.



🇹🇷🤝🇦🇱 pic.twitter.com/pJ0biZ0s3l — BAYKAR (@Baykar_Savunma) June 8, 2021

Letonyalı bakanın ardından geldi

Dün de Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks Baykar'a ziyaret gerçekleştirmiş, Bayraktar TB2'yi incelemesinin ardından "Çok yakında ülkemde görmeyi umut ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.

DÜNYA Letonya Savunma Bakanı Pabriks Bayraktar TB2'yi inceledi

DÜNYA Letonya Savunma Bakanı: Bayraktar TB2'yi umarım çok geçmeden Letonya'da görürüz