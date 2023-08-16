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Ekonomi

ASELSAN cirosunu altı ayda yüzde 67 artırdı

ASELSAN’ın 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçları açıklandı. İlk 6 aylık dönemde kârını yüzde 42 artıran ASELSAN’ın 6 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 büyüyerek, 18,1 milyar TL’ye ulaştı.

11:08 . 16/08/2023 Çarşamba
DHA
ASELSAN

ASELSAN

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, şirketin brüt kârının, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 68 seviyesinde artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı’nın (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 62 artış göstererek 4,4 milyar TL’ye yükseldiği belirtildi. FAVÖK marjının yüzde 24 olarak gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, ASELSAN’ın net kârının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 oranında artarak 5,4 milyar TL seviyesine ulaştığı kaydedildi. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranının da yüzde 51 olarak gerçekleştiği belirtildi.


‘Katma değerli ihracat için çalışıyoruz'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“ASELSAN’ımız yılın ilk altı ayında yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etti. Finansal sonuçlara göre 2023 yılının ilk yarısını yüksek bir kârlılık oranı ve başarıyla geride bıraktık. Yeni sözleşmelerin altına da imza attığımız 2023 yılının ilk yarısında ASELSAN’ın bakiye siparişleri 8,4 milyar Amerikan dolarına ulaştı. 2023 yılının ilk altı ayında tedarikçilerimize yaklaşık 17,8 milyar TL ödeme yaptık. 2023 yılının ilk altı ayında 68 adet ürünün millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Türkiye’ye askeri teknolojide liderlik ederken, son beş yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 738’e çıkardık. Böylece 900 milyon doların üzerindeki bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Aynı zamanda geride bıraktığımız ilk altı aylık dönemde önemli ihracat sözleşmeleri imzaladık. Söz konusu sözleşmelerin olumlu yansımalarını bundan sonraki dönemlerde göreceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ihracatımızı artırmak, yüksek teknolojiye odaklanmak ve daha fazla millilik oranına ulaşmak istiyoruz. İstikrarlı büyümemizi devam ettirirken, sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye’nin milli gücü olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir büyümesini koruyan, rekabet gücü ile tercih edilen, güven duyulan, çevreye ve insana duyarlı bir teknoloji firması olma vizyonunu benimsiyoruz. Ürettiğimiz ileri teknolojilerle hayatın birçok farklı alanında önemli görevler üstlenirken, sürdürülebilirliği de ön plana alıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında kullanıcılarımıza sunduğumuz rekabet gücü yüksek çözümlerle ülkemizin katma değerli ihracat hedeflerine en yüksek girdileri sağlayacağız. Milletimizden aldığımız güçle, çığır açıcı milli projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”






#ASELSAN
#FAVÖK
#Finansal sonuçlar
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