Ekonomi ASELSAN Genel Müdürü Görgün Katar iddiası gerçeği yansıtmıyor
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Katar iddiası gerçeği yansıtmıyor

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, "şirketin Katarlı olduğu" öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, gerçek dışı iddialar ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Görgün "Katar'daki şubemiz yüzde 100 Aselsan'a aittir" dedi.

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Haber Merkezi AA
ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Katar iddiası gerçeği yansıtmıyor
ASELSAN

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Twitter hesabından, bazı basın organlarında yayımlanan "ASELSAN QATAR'lı oldu" başlıklı haberlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bu haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır" ifadesini kullanan Görgün, Türk milletinin göz bebeği ASELSAN'ın, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet gösterdiğini, 73 ülkeye ihracat yaptığını vurguladı.

Görgün, global pazarlarda faaliyet yürüten şirketin, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleriyle koruduğuna ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:


"Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır."

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün yapmış olduğu açıklamanın devamı şu şekilde:

"Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI'

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir.

Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır. ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."

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YÜZDE 100 ASELSAN'A AİT

Şirketten de konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, globalleşen bir kuruluş olarak şirketin, yurt dışında yaptığı tüm yatırımlar kapsamında ASELSAN markasının marka ve isim haklarını korumak amacıyla ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan, ASELSAN Qatar ve ASELSAN Katar MRO markalarının tescil başvurularını gerçekleştirdiği belirtildi.

ASELSAN'ın uluslararası faaliyetleri kapsamında bir dizi adım atıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katar ve Körfez Bölgesi'nde güvenilir bir savunma ve teknoloji şirketi olarak, uzun yıllardır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin artış göstermesi sebebiyle sürdürülebilir bir insan kaynağı oluşturmayı, artan operasyonel kapasiteyi yerinde desteklemeyi ve ileri teknoloji savunma çözümlerimizi sunmayı amaçladığımız Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezimiz ile satış sonrası destek faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz sadece Katar ve Körfez Bölgesi'nde sınırlı kalmayıp, Azerbaycan'da yerleşik olarak yaklaşık 20 yıldır faaliyette bulunan ASELSAN Bakü şirketimiz ile Azerbaycan'da satış sonrası destek faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yakın dönemde benzer faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla Ukrayna'da aynı kapsamda bir Bakım, Onarım ve Modernizasyon Merkezi hayata geçirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

2021 yılında faaliyete geçirdiğimiz ASELSAN Ukraine, ASELSAN Pakistan ve ASELSAN Katar MRO merkezlerimiz, herhangi bir yerli veya yabancı ortaklıkla kurulmamış olup, yüzde 100 ASELSAN AŞ iştirakleri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu merkezlerde herhangi bir Ar-Ge faaliyeti ve ürün üretimi yapılmamakta olup, belirtilen şekilde satış sonrası hizmetlerin gerçekleştirildiği, yerel müşteri ile daha yakın irtibat kurabilmek amacıyla yapılandırılmışlardır."

Açıklamada, ASELSAN'ın yurt içi ve dışı iştirakleri, sermaye ve ortaklık yapısına dair tüm açıklamaların şeffaf bir şekilde ASELSAN AŞ web sitesinde her yıl yayınlanan Faaliyet Raporu'nda kamuya duyurulduğu ifade edildi.

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Sınır güvenliği ASELSAN kameralarına emanet

İsmail Demir 'ASELSAN satıldı' iddiasına ilişkin konuştu: Yine bir dezenformasyonun parçası
OYNAT 01:28
İsmail Demir 'ASELSAN satıldı' iddiasına ilişkin konuştu: Yine bir dezenformasyonun parçası
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına dair iddialarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demir, “Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası” dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı'nın açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması'na katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına yönelik iddialara cevap verdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Demir, “Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25'i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. ASELSAN'ın olsun, TUSAŞ'ın olsun, HAVELSAN'ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi' diye konuştu.

ASELSAN'ın borsada halka açık şirket olduğunun altını çizen Demir, 'Bu şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten ASELSAN yasal olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na herhangi bir hareketini bildirmek zorunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten, savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmemesini kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıyorlar. Çeşitli alt şirketler kuruyorlar. Çeşitli ülkelerde yapılanmaları devam ediyor. Normal profesyonel şirketlerin çalışmalarının gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar” dedi.


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