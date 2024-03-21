Ekonomi

ASELSAN ile MSB arasında 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile 556,5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarına haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik ve otomasyon teknolojilerine yönelik birçok ihtiyacı karşılayabilecek ürünler tedarik ediyor.

11:21 - 21/03/2024 Perşembe
AA
ASELSAN
ASELSAN

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, yeni iş sözleşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan askeri ekipman tedariki maksadıyla 556 milyon 500 bin dolar bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığından alınan izne istinaden yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı ihtiyaç makamlarına haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik ve otomasyon teknolojilerine yönelik birçok ihtiyacı karşılayabilecek ürünler tedarik ediyor.

#ASELSAN
#Milli Savunma Bakanlığı
#Türk Silahlı Kuvvetleri
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