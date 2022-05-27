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ASELSAN milli İHA'ların 'gözünü keskinleştiriyor'

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, "40'ın üzerinde kamera kullanıcıya teslim edilmiş durumda. Seri üretimimiz devam ediyor. Ayda 6 tane üretebilecek seviyeye geldik, bunu 10'a çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. Görgün, "Cats bir ürün ailesi. Gelişmiş versiyonlarını arkadaşlarımız geliştiriyor, yakın zamanda onları da hizmete sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
ASELSAN milli İHAların gözünü keskinleştiriyor
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST zamanı geldiğinde, etkinliğin kırmızı montlarını giydiklerinde ayrı bir heyecana büründüklerini söyledi.

ASELSAN, milli insansız hava araçlarının "gözü" olarak nitelendirilen kamera sisteminde üretim kapasitesini artırıyor, daha gelişmiş yeni ürünler de göreve hazırlanıyor.

ASELSAN, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da çeşitli ürün ve kabiliyetlerini sergiliyor.

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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, TEKNOFEST zamanı geldiğinde, etkinliğin kırmızı montlarını giydiklerinde ayrı bir heyecana büründüklerini söyledi.

TEKNOFEST'lerle milli teknolojiler geliştirme, bunları geliştirecek nesillere örnek olabilme, onların ufkunu, vizyonunu açabilme heyecanın daha da arttığını dile getiren Görgün, etkinliğin inanılmaz bir başarıya ulaştığını ve bu yıl ilk kez Türkiye dışında yapıldığını ifade etti.

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Türk SİHA'larının keskin gözü 'CATS' üretimlerine ve SİHA'lara entegrasyonlarına devam ediliyor.

Son olarak güvenlik güçlerine çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirildi.

Hatırlanacağı üzere Kanada'nın ambargosu sonrası SİHA'lara ASELSAN yapımı CATS'ler entegre edilmeye başlanmıştı.


Görgün, "Dışarda yapıyoruz diye düşünüyoruz ama diğer taraftan '2 devlet, tek millet', kendi kardeş vatanımızda diye düşünüyoruz. Türkiye'deki gibi kalabalık, ilgi yüksek. Yarışmalara 1000'den fazla takımın başvurusu oldu, 6 bin yarışmacı vardı. Finalistler burada kendi ürünlerini sergiliyorlar. Yarışmaların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı devam ediyor. Ödüller iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından verilecek" diye konuştu.

Görgün, festival kapsamında kalabalık bir ekiple güncel gelişmeleri, heyecan uyandıracağını düşündükleri teknolojileri sergilediklerini anlattı.

ASELSAN'ın Bakü'de 30 kişilik bir ekibi bulunduğunu ifade eden Görgün, bu yapılanmayla ülkedeki faaliyetlerinin de devam ettiğini vurguladı.

Milli İHA'lar Cats ile görüyor

Görgün, ASELSAN'ın Türkiye'nin milli insansız hava araçlarının görüntüleme sistemi ihtiyacındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldıran ve TEKNOFEST Azerbaycan'da da sergilenen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi Cats'e ilişkin de bilgiler verdi.

İHA'lar için geliştirdikleri keşif gözetleme ekipmanın yüksek irtifa ve zorlu hava koşullarında görev yapabildiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:

  • "Gece gündüz, termal olarak görüntüleme, lazerle işaretleme yapabilen, hedefi takip edebilen bir keşif gözetleme sistemi. Bu askeri ürün ailemizin bir tanesi. Hem döner kanatlı sistemler hem sabit kanatlı insansız hava sistemleri için bu ekipmanları geliştiriyoruz. Cats'in başarısı ortada. Geçen yıl ilk kez kullanıma vermiştik. Bu itibarıyla 40'ın üzerinde kamera kullanıcıya teslim edilmiş durumda. Seri üretimimiz devam ediyor. Ayda 6 tane üretebilecek seviyeye geldik, bunu 10'a çıkarmaya çalışıyoruz. Cats bir ürün ailesi. Gelişmiş versiyonlarını arkadaşlarımız geliştiriyor, yakın zamanda onları da hizmete sunmayı planlıyoruz."

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