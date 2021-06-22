Ekonomi ASELSANdan 450 milyon liralık dev anlaşma
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'dan 450 milyon liralık dev anlaşma

ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk ( Yaklaşık 450 milyon lira) bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu da olumlu etkileyeceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı
Foto/arşiv

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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