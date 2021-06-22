ASELSAN'dan 450 milyon liralık dev anlaşma ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk ( Yaklaşık 450 milyon lira) bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu da olumlu etkileyeceği belirtildi.

Haber Merkezi 22 Haziran 2021, 10:36 Son Güncelleme: 22 Haziran 2021, 10:42 AA