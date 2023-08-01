ASELSAN ve Roketsan arasında 11,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, ASELSAN ve Roketsan arasında elektro-optik sistemi tedariki ile ilgili toplam bedeli 11 milyon 900 bin dolar tutarında bir sözleşme imzalandığı bildirildi.