ASELSAN ve TUSAŞ'tan uçak modernizasyonuna yönelik iki dev sözleşme daha

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile uçak modernizasyonuna yönelik iki yeni sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, TUSAŞ ile uçak modernizasyonuyla ilgili toplam bedeli 20,7 milyar lira ve 1,2 milyar dolar olan iki yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

ASELSAN ile TUSAŞ arasında 35,3 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında, uçak modernizasyonuna yönelik 671,5 milyon liralık ve 35,3 milyon dolarlık bir sözleşmenin imzalandığı bildirilmişti.





Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2025 döneminde gerçekleştirileceği belirtilirken, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapılmıştı.







