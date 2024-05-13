|
Ekonomi

ASELSAN'a 354 milyon dolarlık ek sipariş

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kent güvenliğine yönelik mevcut projelere ilişkin sözleşme değişiklikleri sonrası toplam 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave sipariş verildi.

11:53 - 13/05/2024 Pazartesi
Diğer
Arşiv
Arşiv

ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kent güvenliğine yönelik mevcut projelere ilişkin sözleşme değişiklikleri yapıldı.


ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme değişiklileri ile ASELSAN'a toplam 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri verildi.

Açıklamada, "İşbu sözleşme değişiklikleri kapsamında teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanması planlanmaktadır." denildi.




#ASELSAN
#Savunma Sanayii Başkanlığı
#Savunma
10 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yivsiz tüfek ruhsatnamesi uyarısı: Ruhsat yenileme başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?