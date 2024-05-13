ASELSAN'a 354 milyon dolarlık ek sipariş

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ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kent güvenliğine yönelik mevcut projelere ilişkin sözleşme değişiklikleri yapıldı.
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme değişiklileri ile ASELSAN'a toplam 353 milyon 863 bin dolar tutarında ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri verildi.
Açıklamada, "İşbu sözleşme değişiklikleri kapsamında teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısı ile tamamlanması planlanmaktadır." denildi.
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10 dakika önce