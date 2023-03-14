ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş

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ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.
Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18 milyon 872 bin 400 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.
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