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Ekonomi

ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş

ASELSAN, uluslararası bir müşteriyle 18,9 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşmenin uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsadığı belirtildi.

14:24 . 14/03/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

ASELSAN yeni iş sözleşmesine ilişkin detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.


Açıklamada, "ASELSAN, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18 milyon 872 bin 400 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadeleri yer aldı.




#ASELSAN
#Piyasalar
#Sözleşme
18 dakika önce
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ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş
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