ASELSAN'a 360 milyon liralık sipariş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sertaç Tuhta, sismik izolatörlerin kullanım ömrünün 50 yıllık olduğunu belirtip, “İzolatörün projelendirme aşamasında belirlenen sönüm oranı ve periyodunun üstyapı ile uyumlu olarak düzenlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde izolatör yapıya faydadan çok zarar getirebilecektir” dedi.