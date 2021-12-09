Ekonomi ASELSANdan iki günde 150 milyon dolarlık dev satış
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'dan iki günde 150 milyon dolarlık dev satış

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Şirketten yapılan açıklamada sözleşmenin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtildi. Şirket 7 Aralık'ta KAP'a yaptığı açıklamada ise toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesinin imzalandığını bildirmişti. Peş peşe yapılan iki sözleşme ile şirketin kasasına 150 milyon dolara yakın bir para girmiş olacak.

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Haber Merkezi AA
ASELSANdan 12 milyon dolarlık satış sözleşmesi
Foto/arşiv

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatın 2022 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

700 MİLYON LİRA VE 85 MİLYON DOLAR BEDELLİ SÖZLEŞME

ASELSAN'ın 7 Aralık'taki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme: Şirketin cirosunu olumlu etkileyecek
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ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme: Şirketin cirosunu olumlu etkileyecek

ASELSAN'dan videolu paylaşım: Türkiye’nin ASELSAN’ı var!
OYNAT 01:14
ASELSAN'dan videolu paylaşım: Türkiye’nin ASELSAN’ı var!
ASELSAN resmi twitter hesabından paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenlere arasına girdi. Son günlerde çeşitli dezenformasyonlarla yıpratılmaya çalışılan ASELSAN, resmi twitter hesabından yapılan açıklamayla yanıt verdi. Paylaşımda, 'Türkiye'nin ASELSAN'ı var!' sözleri yer aldı.

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