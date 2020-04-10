Ekonomi ASELSANdan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN'dan tedarikçilerine 700 milyon liralık nakit desteği

ASELSAN, yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin hissedilmesine karşın nisan ayı başından beri binin üzerindeki tedarikçisine 700 milyon liralık nakit ödeme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarına ve üretimine hız kesmeden devam ediyor. Şirketin ay başından itibaren birlikte çalıştığı tedarikçilerine yaptığı ödemeler de sürüyor. Bu kapsamda bir haftalık sürede bini aşkın tedarikçiye 700 milyon liralık nakit ödeme desteği sağlandı.

Böylece ASELSAN'ın yılbaşından beri tedarikçilerine yaptığı ödeme tutarı 3 milyar 500 milyon lirayı aştı.

"ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin tedarikçi ekosisteminde yaklaşık 73 bin kişinin çalıştığını ve ülke savunması için son derece kritik olan bu sektörde istihdamın korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Görgün, ASELSAN'ın bugünlere birlikte yürüdüğü tedarikçilerinin destekleriyle geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Tedarikçilerimizi ulaştığımız finansal sonuçların sürdürülebilirliğinin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı geçmişte olduğu gibi gerektiğinde de her türlü fedakarlığı yaparak desteklemeye devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu sıra dışı ve zor günler özellikle yerli tedarik zincirimizin ne kadar kritik öneme haiz olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz ASELSAN olarak ülkemizde yıllardır sürdürülen yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarında çok büyük rol almış olmamızın ve üretimimizin önemli bir kısmının yerli tedarikçiler tarafından sağlanmasının avantajını açıkça görüyoruz. Önceliğimiz her zaman yerli savunma sanayisidir ve bu dönemde yaptığımız ödemeler de bunun bir göstergesi niteliğindedir."

Görgün, söz konusu ödemelerin yapılmasında ve savunma sanayisi ekosisteminin güçlü bir şekilde ayakta tutulmasında destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve bakanlık ile paydaşlara teşekkür ederek, "ASELSAN olarak inanıyoruz ki bizler tedarikçilerimizle ele ele verip bu küresel krizden güçlenerek çıkmayı başaracağız." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanlığından TSK'ya İHASAVAR teslimatı
OYNAT 00:00
Savunma Sanayi Başkanlığından TSK'ya İHASAVAR teslimatı
SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mini, mikro İHA'lara karşı, 'Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi' kapsamında ASELSAN tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor' denildi. Ayrıca, paylaşılan görüntüde İHASAVAR'ın, havadaki İHA'yı etkisiz hale getirerek yere indirdiği görüldü.
Abone Ol Google News
Yerli ilaç firması açıkladı

Yerli ilaç firması açıkladı

​Koronavirüs ilacı yoğun bakım hastaları için özel üretildi.
İstanbulda maske dağıtımı başladı

İstanbul'da maske dağıtımı başladı

​SMS'le gelen kodunu veren, maskesini alacak.
Savaşa çıplak elle gönderildiler

'Savaşa çıplak elle gönderildiler'

​İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti.
Issız boğaz

Issız boğaz

​Hava temizlendi, boğazın da rengi değişti...
Fransızın gözünden Türkiye

Fransızın gözünden Türkiye

​Burada maskemiz var, Fransa ve Belçika'da hiçbir şey yok.
Bıraksalar şimdi göreve dönerim

Bıraksalar şimdi göreve dönerim

​Koronavirüsü yenen doktor yaşadıklarını anlattı.
Dayanışmamızı perçinleyecek

Dayanışmamızı perçinleyecek

Erdoğan, Türk Konseyi Başkanlar Toplantısında konuştu.
Sözünü tuttu

Sözünü tuttu

​Arda Turan elinde maskelerle sokağa indi.
Bu sefer <br>kötü örnek oldu

Bu sefer
kötü örnek oldu

​Ronaldo'nun ortaya çıkan görüntüleri tepki çekti.
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

​Ev sahibi ve kiracıların dikkatine: Bu dönemde zam yapılabilir mi?
Durdu Amca'ya<br>doğum günü sürprizi

Durdu Amca'ya
doğum günü sürprizi

​Belediyeler büyüklerin gönüllerini alıyor.
Yüz yıl önceki gibi...

Yüz yıl önceki gibi...

ABD'de ölüler yine toplu mezar adasına gömülüyor!
İngiltere'ye de yetiştik

İngiltere'ye de yetiştik

'Koca Yusuf' yine dolu gitti...
Atık sulardan <br>görülecek!

Atık sulardan
görülecek!

​ABD'de yeni bir araştırma yayınlandı.
Güneşi gören<br>parka koştu

Güneşi gören
parka koştu

​Polis tek tek konuşup evlerine gönderiyor, yine geliyorlar.
Kırbaç, sopa, silah...

Kırbaç, sopa, silah...

​Afrika'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara şiddet.
Yıllık izin ısrarı<br>mahkemede bitebilir

Yıllık izin ısrarı
mahkemede bitebilir

​Avans yıllık izin uygulaması tartışmaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.