ASELSAN'ın otonom su altı aracı Deringöz göreve hazır

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki Deringöz'ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

Deringöz otonom su altı aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı.

Deringöz, su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek.





Derinlerin milli gözü göreve hazır!

Ülkemizin ilk otonom hareket kabiliyetine sahip “#DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı”, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri sayesinde su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit,… pic.twitter.com/QCJLI4UJO6 — ASELSAN (@aselsan) March 11, 2024

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen Deringöz'ün, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor. Deringöz'ün bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.