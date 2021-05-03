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Ekonomi ASELSANın tanklar için geliştirdiği VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemine tam not
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'ın tanklar için geliştirdiği VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'ne tam not

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin hareketli tank atışlı testlerine başladığını duyurdu. Demir, "TSK envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

Haber Merkezi DHA İHA
ASELSANın tanklar için geliştirdiği VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemine tam not
Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan M60TM tanklarının modernizasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Son olarak da Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi’nin hareketli tank atışlı testlerine başlandığını vurgulayan Başkan Demir, şu ifadeleri kullandı:

TSK tankları VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi ile donanıyor

"TSK envanterindeki M60TM tanklarımızın bir yandan modernizasyonunu bir yandan tüm bileşenlerinin millileştirilmesini sağlıyoruz. Böylece dışa bağımlılığı azaltırken, tanklarımızı yüksek performanslı güncel sistemlerle donatıyor ve ömür devri sürelerini uzatıyoruz.

Bu kapsamda Aselsan tarafından geliştirilen VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi’nin hareketli tank atışlı testlerine başladık. Hareketli tanktan duran hedeflere atışlar başarıyla gerçekleştirildi. Yılsonuna kadar yeni tank atış kontrol sistemimizi kalifiye etmeyi hedefliyoruz."

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