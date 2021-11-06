Asgari ücret emeği koruyacak: 3600 ek gösterge için de çalışıyoruz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sunumunda Türkiye’nin asgari ücret meselesine özellikle enflasyon üstü ortamlarda gösterdiği duyarlılığı anlattı. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ettiklerini aktaran Bakan Bilgin, “Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini ortaya koyacak çalışma yürütüyoruz” dedi.

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İKİ FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

Gerçekleştirilen çalışmanın sadece bir anket olmadığını vurgulayan Vedat Bilgin, “Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu. Daha önce konuya ilişkin hükümetin brüt 3 bin 577 TL olan asgari ücretten yapılan 751 TL’lik kesintinin alınmaması ya da vergi kalemlerinin azaltılmasına yönelik iki formül üzerinde durduğu öğrenilmişti.

İŞ YERLERİNE BEYAZ BAYRAK

Sendikalaşmayla ilgili kasım ayı sonunda veya aralık ayının başında “Beyaz Bayrak Uygulaması”na geçeceklerini söyleyen Bilgin, “Bir iş yerinin sigorta ve vergi borcu yoksa, o iş yerinde sendika varsa o işletmeye ‘Beyaz Bayrak’ vereceğiz. Tıpkı Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm işletmelerinde yaptığı 5 yıldız, 4 yıldız gibi derecelendirme veya bir anlamda sembolik değerlendirme ölçeğini iş yerlerine taşıyacağız. Üzerine de ‘Burası düzgün ve örgütlü bir iş yeridir’ ibaresi koyacağız” diye konuştu.

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Önceliğimiz ekonomi

Hükümet olarak önceliklerinin ekonomi olduğunu belirten Vedat Bilgin, “Ekonomik ve sosyal politikaların birbirini destekleyecek şekilde devam ettirilmesinin ülkemizin geleceği açısında önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi. Enflasyonun sosyal politikaların karşısındaki en önemli düşmanlardan biri olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, “Enflasyona karşı da mücadele edecek araçlarımız var. Bu araçlardan biri asgari ücret, biri toplu sözleşme mekanizmamız, diğeri ise sosyal destekler” dedi.

3600 ek gösterge çözüm sürecinde

Bütçe görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusuna da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergeyi bir temenni ve arzudan öte toplu sözleşme maddesi haline getirdiklerini belirtti. Bilgin, şu bilgileri paylaştı: “O konuyu da çözüm sürecine koyduk. Şu anda Bakanlık bünyesinde çalışmalarını yapıyoruz. Kapsamı ne kadardır, hangi grupları ne kadar kapsayabiliriz, bunun maliyeti ne olur, bununla ilgili detaylı bir çalışma yapıyoruz. Arkasından farklı kamu kuruluşlarımızı ve sendikalarımızı toplayıp birlikte çalışacağız. O zaman kamuoyuna bu süreci nasıl yönettiğimizi açıkça ifade edeceğiz.”