Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Selçuk'tan ilk mesaj

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beklentilere uygun olacağına inanıyorum"

Selçuk şöyle devam etti: "Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

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Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücret net 2 bin 324 lira?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

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