Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Selçuktan ilk mesaj
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Selçuk'tan ilk mesaj

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı. Toplantı öncesi konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısı başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beklentilere uygun olacağına inanıyorum"

Selçuk şöyle devam etti: "Asgari ücret hangi iş kolunda çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarına bakılmakta ve belirlenmekte. Asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. İşçilerimizin, işverenlerimizin ve hükümetimizin temsil edildiği toplam 15 üye tarafından tespit yapılmakta. Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum."

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Muafiyet istediler
EKONOMİ
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten asgari ücret açıklaması: Muafiyet istediler
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 'evet' diyeceğimiz bir rakam geleceğini umut ediyoruz
EKONOMİ
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Asgari ücrette 'evet' diyeceğimiz bir rakam geleceğini umut ediyoruz

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!
EKONOMİ
Milyonlarca asgari ücretlinin gözü yarınki toplantıda: İşte asgari ücrette olası 5 teklif!

Asgari ücret net 2 bin 324 lira?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
EKONOMİ
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları yarın başlayacak
  • Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Abone Ol Google News
Günün en acı karesi

Günün en acı karesi

Yürürken eşi hayatını kaybetti, başından bir an olsun ayrılmadı.
Avrupa bu vahşete sessiz

Avrupa bu vahşete sessiz

Yine aynı görüntü Yunan sahil güvenliği bota böyle saldırdı.
TBMM Başkanı Şentop: Fransanın Yukarı Karabağı devlet olarak tanıması ancak masallarda yer bulabilir

​Tek kurşun atmadan havadaki tehditleri imha ediyor.

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

Ne yasaklar ne de cezalar caydırıyor

​Eskişehir'de mühürlü işyerinde kumar oynamaya devam ettiler.

Bakan Koca, koronavirüs aşı çalışmalarının detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.