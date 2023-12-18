Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon , ikinci toplantı için bugün saat 13.30'da yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Birinci toplantı sonucunda asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşılmıştı.





Asgari Ücret Tespit Komisyonu





İkinci toplantıda masada yer alacak konular

Komisyonun ikinci toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması bekleniyor. Değerlendirilen veriler çerçevesinde toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.





Komisyonda kimler yer alacak?

Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde ise Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Öte yandan ilk toplantıda yer alan asgari ücretli 4 çalışan işçi bu toplantıda yer aldı.

Yeni asgari ücret için masada 5 senaryo var

Yüzde 35'lik zamda net 15 bin 392 lira, brüt 18 bin 109 lira Yüzde 40'lık zamda net 15 bin 962 lira, brüt 18 bin 779 lira Yüzde 45'lik zamda net 16 bin 532 lira, brüt 19 bin 450 lira Yüzde 50'lik zamda net 17 bin 103 lira, brüt 20 bin 121 lira Yüzde 55'lik zamda ise net 17 bin 673 lira, brüt 20 bin 791 olacak"





Yeni asgari ücret zammıyla birlikte neler değişecek?

Yeni asgari ücret tutarının belli olması ile beraber birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek. İşte asgari ücret zammı ile değişecek kalemler:

İşsizlik maaşı Asgari ücretlinin kıdem tazminatı Askerlik ve doğum borçlanması Yurt dışı borçlanması İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği Stajyer ücreti





Asgari ücrete tek zam

Asgari ücret zammı ocak ayı itibarıyla geçrli olacak ve bir zam yapılacak. 2024 Ocak zammı sonrası asgari ücret için Temmuz ayında yeniden görüşmeler yapılması beklenmiyor.





İşveren desteği olacak mı?

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusuna yaptığı açıklamada "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.





Geçen sene asgari ücret ne zaman açıklandı?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücret Ocak zammını 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu.







