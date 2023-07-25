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Ekonomi

Asgari ücrete destek ödemesi geliyor: İki milyon işletme yararlanacak

Yaklaşık 2 milyon işletmenin yararlandığı 500 liraya çıkan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. Altı ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak. Asgari ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek.

10:20 . 25/07/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

500 liraya çıkarılan asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıran da yararlanacak. Altı ay sürecek destek nakit ödenmeyecek, işverenlerin ödeyeceği sigorta priminden mahsup edilecek.


Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı.


Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanacak.

Sabah'ın haberine göre; destekten yararlanmak için işletmenin SGK'ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.


Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırakstajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.

Bu yıl ilk defa SGK'da işyeri dosyası açtıranlar prime esas kazanç tutarına bakmadan, bildirilen tüm sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 16.66 lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteği verilecek.


Sağlanacak destek nakit olarak değil işverenlerin ödeyeceği miktardan mahsup edilecek.




#Asgari ücret
#Sosyal Güvenlik Destek Primi
#Asgari ücret destek
4 saat önce
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