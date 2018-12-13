Ekonomi Asgari ücrette görüşmelere devam Üçüncü toplantı tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücrette görüşmelere devam: Üçüncü toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısının ne zaman ve nerede olacağı merak konusu. 2019 yılı asgari ücret görüşmelerinde ilk iki toplantıda rakamlar konuşulmadı. Üçüncü toplantıda taraflar arasında rakamların konuşulması bekleniyor. İşte üçüncü toplantıya dair tüm detaylar...

Yeni Şafak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere devam ediyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan ilk toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yaptı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını da gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından 13 Aralık'ta ikinci toplantı gerçekleşti. Henüz rakamların konuşulmadığı toplantılar sonrası üçüncü toplantı tarihi olarak 20 Aralık belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

İl iki toplantıdan farklı olarak üçüncü toplantı da taraflar arasında rakamsal pazarlıkların başlaması beklenirken, TİSK Genel Sekreteri Koç, "Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi" açıklamasında bulundu.

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Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı
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Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yapıldı

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