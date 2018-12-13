Asgari ücrette görüşmelere devam: Üçüncü toplantı tarihi belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere devam ediyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan ilk toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yaptı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını da gerçekleştirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğindeki toplantının başkanlığını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder yaptı. İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işveren heyetine ise TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un başkanlık ettiği toplantıya, Önder'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edildi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Irgat ve Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2019 asgari ücret ne zaman belli olacak?

6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından 13 Aralık'ta ikinci toplantı gerçekleşti. Henüz rakamların konuşulmadığı toplantılar sonrası üçüncü toplantı tarihi olarak 20 Aralık belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

İl iki toplantıdan farklı olarak üçüncü toplantı da taraflar arasında rakamsal pazarlıkların başlaması beklenirken, TİSK Genel Sekreteri Koç, "Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi" açıklamasında bulundu.

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EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri başladı: İlk toplantı yapıldı

EKONOMİ Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor: İkinci toplantı yapıldı

EKONOMİ TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Temennimiz oy birliği