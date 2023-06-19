Asgari ücrette ikinci toplantı sonrası Türk-İş'ten ilk açıklama: Bu hafta sonuçlanacak

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.





İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına bugün saat 10.00'da başladı.





Toplantı sonrası Türk-İş'ten ilk açıklama geldi..

'Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar: Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.'





Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.





İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.





Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak?





Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.





Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak. Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak. Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.







