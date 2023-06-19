Asgari ücrette ikinci toplantı sonrası Türk-İş'ten ilk açıklama: Bu hafta sonuçlanmasını bekliyoruz

Asgari ücrette ikinci toplantı
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.
İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına bugün saat 10.00'da başladı.
Toplantı sonrası Türk-İş'ten ilk açıklama geldi..
Toplantının ardından açıklamada bulunan Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar TL üzerinden pazarlık yaptıklarını dolar konuşmadıklarını belirtti. Hükümetin herhangi bir rakam söylemediği bilgisini paylaşan Ağar görüşmeleri bu hafta sonlandırmayı hedeflediklerini belirtti.
Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.
İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor.
Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.
Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak. Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak. Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.