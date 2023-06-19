Asgari ücrette ikinci toplantı sonrası Türk-İş'ten ilk açıklama: Bu hafta sonuçlanmasını bekliyoruz

Ağar'ın açıklamaları şu şekilde;

Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum.'