Asgari ücrette üçüncü toplantının saati belli oldu

Asgari ücret temmuz ara zammında ikinci randevu gerçekleştiriliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantı bugün yapılıyor. Toplantının ardından Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanları ise saat 14:00'te ikinci toplantıyı yapacak. TİSK ve TÜRK-İş’in rakamları masaya getirmesi beklenirken talepler de belli oldu. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı ile Temmuz asgari ücret yeni zammı ne kadar olur? İşte asgari ücrette zam olasılıkları.