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Ekonomi

Asgari ücrette yeni senaryo: İstanbul'da oturana farklı Kars'ta oturana farklı zam

Asgari ücret ocak zammı için geri sayım başladı. Nefesler tutuldu... Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için son aşamaya gelindi. Yeni asgari ücret bu hafta belli olacak. Asgari ücret zammıyla birlikte birçok kalemde de hesaplar değişecek. Üçüncü asgari ücret toplantısıyla birlikte 2024 asgari ücret ocak zammı da netleşecek. Peki, asgari ücret ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni asgari ücret için kulislerde birçok senaryo dolaşırken konuyla ilgili bir açıklama da İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi. Şekib Avdagiç, İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki şehirlerde asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirtti. Böylelikle İstanbul'da oturana farklı, 6. Bölge'de yer alan Kars'ta oturan asgari ücretliye farklı zam oranı uygulanacak. İşte tüm detaylar...

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:54 - 25/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:17 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Asgari ücrette yeni senaryo
Asgari ücrette yeni senaryo

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği aşamada sona gelindi. Yeni asgari ücret 2024 Ocak zammı bu hafta belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesi masada birçok rakam ve senaryo konuşulurken bir öneri de İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi.


İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
Avdagiç, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar 2024'te uygulanacak asgari ücretin tespit edileceğini hatırlatarak, asgari ücretin, iş dünyası tarafından asgari ücretten öte, tüm ücret skalasına etki eden bir çalışma olarak değerlendirildiğini söyledi.

2024 ile ilgili açıklanan "iddialı" bir Orta Vadeli Program'ın (OVP) yürürlükte olduğunu vurgulayan Avdagiç, "
Buna bağlı olarak, enflasyon, kur ve faizle ilgili hedeflenen bir yol haritası var. Bütün bunların içinde iş dünyasının rekabetçiliğini kaybetmeyeceği bir denge içinde yürümemiz lazım.
Sadece ücretlerin dengelenmesiyle değil, aynı zamanda faizlerin ve kurun da denge içinde olacağı bir yapı olması lazım ki Türkiye'deki üretici-ihracatçı rekabetçiliğini artırsın ve yurt içindeki üreticiler ithal ürünlere karşı dezavantajlı hale gelmesin.
Yeni asgari ücretin bütün bu büyük resmi görerek belirlenmesinin doğru olacağı düşünüyoruz.
" şeklinde konuştu.

"Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu"

Şekib Avdagiç, asgari ücretle beraber iş dünyasının önemle üzerinde durduğu bir konunun ise gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 15 yıl önce asgari ücretin ilk vergi diliminin asgari ücretin 13 katı mertebesinde olduğu bilgisini paylaşan Avdagiç,
"Her yıl asgari ücret bir sosyal ücret olarak daha hızlı artıyor olmasına rağmen gelir vergisi dilimleri bunun çok altında bir hızla arttı. İlk vergi dilimi 2008'de asgari ücretin 13 katıyken, bugün geldiğimiz noktada telaffuz edilen asgari ücret zammı beklentisi ve yeniden değerleme oranındaki vergi güncellemesi ile birlikte 2024'te 6 kattan bile az bir değere düşmüş olacak."
şeklinde konuştu.

Avdagiç, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesinin de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabileceğini belirtti.


"Asgari ücret bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir"

İTO Başkanı Avdagiç, nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücretin de 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini vurgulayarak, "
Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz.
Dolayısıyla asgari ücretin gelişmiş illerde biraz daha yüksek, gelişmekte olan illerde görece olarak bunun altında bir skalayla belirlenmesi bir fayda sağlayacaktır." yorumunu yaptı.
15 Aralık'ta uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notu hakkında değerlendirme yapmamasına değinen Avdagiç, şu andaki OVP'nin birçok piyasa aktörü tarafından da gerçeğe çok yakın olarak addedildiğini belirtti.

Avdagiç, "
2018 yılından bu tarafı inceleyecek olursak uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ve Dünya Bankası, OECD gibi kurumların Türkiye'nin büyümesiyle ilgili, Türkiye ile ilgili verileri hep aşağıdan başlattığını görüyoruz. Türkiye hep öngörülenin üzerinde büyüdü."
diye konuştu.

Türkiye'ye gelen yatırımları da değerlendiren Avdagiç, seçimden bu yana yürütülen politikanın tutarlı ve yabancı fon sahiplerinin makul ve olumlu karşıladığı bir süreç olduğunu söyledi.


Avdagiç, "
Tabii bizim açımızdan şu anda özellikle finansman maliyetinin yüksekliği önemli. En kritik konu, olabildiğince en hızlı bir şekilde enflasyonu aşağı çekmek ve finansman maliyetini buna bağlı olarak düşürüp Türkiye'deki iş dünyasındaki aktörlerin yatırım arzusunu artırmayı sağlamak."
dedi.
  • Türkiye'de 6. bölge hangi illeri kapsıyor?
  • Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Bingöl olmak üzere toplam 15 ili kapsıyor.


#asgari ücret
#ekonomi
#Şekib Avdagiç
#İstanbul Ticaret Odası
2 saat önce
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