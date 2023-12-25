İTO Başkanı Avdagiç, nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücretin de 6 skala olmasa bile 3 veya 4 skala olarak belirlenebileceğini vurgulayarak, "

Asgari ücret, bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir. İstanbul'daki asgari ücretle, teşvikle ilgili 6. bölge kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerekiyor diye düşünüyoruz.