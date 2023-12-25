Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği aşamada sona gelindi. Yeni asgari ücret 2024 Ocak zammı bu hafta belli olacak. Asgari Ücret Komisyonu'nun üçüncü toplantısı öncesi masada birçok rakam ve senaryo konuşulurken bir öneri de İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'ten geldi.
"Gelir vergisi dilimlerinin güncellenmesi iş dünyasının üzerinde durduğu bir konu"
Avdagiç, çalışanların gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin yanı sıra SGK üst limitinin revize edilmesinin de çalışma hayatı için önemli bir açılım olabileceğini belirtti.
"Asgari ücret bölgesel olarak değerlendirilip belirlenebilir"
Türkiye'ye gelen yatırımları da değerlendiren Avdagiç, seçimden bu yana yürütülen politikanın tutarlı ve yabancı fon sahiplerinin makul ve olumlu karşıladığı bir süreç olduğunu söyledi.
- Türkiye'de 6. bölge hangi illeri kapsıyor?
- Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Ağrı, Muş, Kars, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Bingöl olmak üzere toplam 15 ili kapsıyor.