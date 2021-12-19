Asgari üstü AGİ’ye devam

Milyonlarca asgari ücretliyi sevindiren zammın ardından TBMM’ye asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldıran kanun teklifi gönderildi. Kanun teklifine göre, asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan çalışanların, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

EKONOMİ Asgari zammı 83 milyonu böyle etkileyecek

HERKESE AYNI MAAŞ

Asgari ücretliden vergi kesilmediği için Asgari Geçim İndirimi de verilmeyecek. Bekar, evli ve çocuklu olan asgari ücretli aynı ücreti alacak.

ASGARİYE İLAVE AGİ

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan da asgari ücrete kadar olan kısmından vergi kesilmeyecek. Asgari ücretin net tutarının altında kalan çalışanlar için ilave asgari geçim indirimi verilecek.