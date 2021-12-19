Ekonomi Asgari üstü AGİye devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari üstü AGİ’ye devam

Milyonlarca asgari ücretliyi sevindiren zammın ardından TBMM’ye asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldıran kanun teklifi gönderildi. Kanun teklifine göre, asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak. ..

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​ Asgari üstü AGİ’ye devam: AGİ kalktı mı? Kimler AGİ alacak? AGİ ne kadar?
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Milyonlarca asgari ücretliyi sevindiren zammın ardından TBMM’ye asgari ücrette gelir ve damga vergisini kaldıran kanun teklifi gönderildi. Kanun teklifine göre, asgari ücretle çalışanlardan gelir ve damga vergisi alınmayacak. Brüt ücreti asgari ücretin üzerinde olan çalışanların, ücretleri üzerinden yapılan vergi kesintisi nedeniyle ücretlerinin, asgari ücretin net tutarının altında kalmaması için ilave asgari geçim indirimi getirilecek.

Asgari zammı 83 milyonu böyle etkileyecek
EKONOMİ
Asgari zammı 83 milyonu böyle etkileyecek

HERKESE AYNI MAAŞ

  • Asgari ücretliden vergi kesilmediği için Asgari Geçim İndirimi de verilmeyecek. Bekar, evli ve çocuklu olan asgari ücretli aynı ücreti alacak.

ASGARİYE İLAVE AGİ

Asgari ücretin üzerinde maaş alanlardan da asgari ücrete kadar olan kısmından vergi kesilmeyecek. Asgari ücretin net tutarının altında kalan çalışanlar için ilave asgari geçim indirimi verilecek.

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