Ekonomi Aşılanan 7 milyon fidanın 3 milyonu ihraç ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aşılanan 7 milyon fidanın 3 milyonu ihraç ediliyor: 'Çöğür'ün hasadı başladı

Aşılanan 7 milyon fidanın 3 milyonu ihraç ediliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde üretilen yıllık ortalama 20 milyon çöğürün 1,5 milyonu, çöğürden aşılanan 7 milyon fidanın da 3 milyonu ihraç ediliyor.

AA
İnegöl'de 'çöğür' hasadı başladı.
İnegöl'de 'çöğür' hasadı başladı.

Türkiye'nin önemli çöğür (tohumdan yetiştirilen küçük anaç fidan) ve aşılı fidan üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi'nde hasat başladı.

AA
Yıllık üretilen ortalama 20 milyon çöğürün 1,5 milyonu, çöğürden aşılanan 7 milyon fidanın da 3 milyonunun ihraç edildiği kırsal mahallede, ortalama 10 milyon dolar civarında döviz girdisi sağlanıyor.

Cerrah Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Bayram, yaptığı açıklamada, kooperatiflerinin 2007 yılında kurulduğunu, 2011'den itibaren 66 ortak ile çöğür üretimine başladıklarını söyledi.

"Yurt dışına 1,5 milyon civarında çöğür gönderiyoruz"

Fidancılık sektörüne hitap eden bir üretim yaptıklarını, ülke genelinde yetiştirilen fidanların büyük kısmının anacının Cerrah'tan gittiğini anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Şu anda 20 milyon civarında çöğür üretimimiz var. Ürettiğimiz çöğürler ağırlıklı İzmir'e, Isparta'ya gidiyor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gidiyor. Aslında yaptığımız iş çok güzel. Tohumdan ürettiğimiz anaç, fidana dönüştürdüğümüz an 40 yıl yaşıyor. Bundan her türlü canlı faydalanıyor, ülkemiz faydalanıyor. Kaldı ki yurt dışı da faydalanıyor. Bizim yurt içi ayağımız olduğu gibi aynı zamanda yurt dışı ayağımız da var. Yurt dışına ortalama 1,5 milyon civarında çöğür gönderiyoruz."

"Bizim fidanlarımız daha kaliteli"

Bayram, aşılı fidan ihracatının ülke genelinde 10 milyon civarında olduğunu, İnegöl'ün ise ürettiği 7 milyon fidanın 3 milyonunu yurt dışına gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye genelindeki ihracatın mali değeri 30 milyon dolarken, İnegöl'den ihracatımız 10 milyon dolar civarında. Bu rakam, ilçemiz ve ülkemiz için güzel. Bu rakamların 50 milyon dolara yükselmesini istiyoruz. Ekip olarak Kazakistan'a gidiyoruz. Pazarlarımızı geliştirmek istiyoruz. Ülkemizde üretici olmak kolay ama desteğe ihtiyaç var. Pazarlama sıkıntılarımız var. Biz aslında Avrupa'dan daha güzel ve kaliteli fidan üretiyoruz. Ama mevzuatın altı biraz daha doldurulursa Avrupa'ya da fidan satabiliriz. Avrupa bugün 5-6 dolara fidan satarken, biz niye 2-3 dolara fidan satalım? Bugün 2,5 dolara fidan satıyoruz ve bizim fidanlarımız daha kaliteli."

REKLAM

"Bu iş uzun ve meşakkatli bir iş"

Üreticilerden Ragıp Kutlu da ağırlıklı olarak ülke genelindeki fidancılar için çöğür üretip sattığını söyledi.

"Bu iş uzun ve meşakkatli bir iş" diyen Kutlu, şunları dile getirdi:

"Türkiye'deki anaç fidanların yüzde 65'i Cerrah'tan karşılanıyor. Türkiye'deki tüm meyve anaçları da Cerrah'ta üretilir. Bunun üretimi, pazarlaması zor. Çöğür üretimi 6 aylık bir evre. Ancak tohumdan, fidana tam 3,5 yıl sürüyor. Fideyi biz tüm Türkiye'deki firmalara satıyoruz. Biz dahil bunu alanlar ihracat yapıyor. Bu süreçte ekonomiye katkı sağlıyoruz"

AA
Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar da mahallenin fidancılık ile geçindiğine dikkati çekti.

Ayar, buradan yurt dışına fidan ihraç edildiğini belirterek, "Ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlıyoruz. Kooperatif başkanımız, fidan üreticilerimiz bakanlığımızdan destek bekliyor. Fidan hasadı başladı. Mahalle olarak geçim kaynağımız ilk olarak çöğür" ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 17 milyar dolara ulaştı
EKONOMİ
İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 17 milyar dolara ulaştı

'Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar ile kapatacağız'
EKONOMİ
'Yabancıya satışta yılı 6 milyar dolar ile kapatacağız'

Pamuk tüketimi 27,5 milyon tona ulaşıyor
EKONOMİ
Pamuk tüketimi 27,5 milyon tona ulaşıyor

/**/
Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Kudüs'ten İslam'ı silemeyeceksiniz

Erdoğan: Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır.
ABD üslerine sığındılar

ABD üslerine sığındılar

Bölgedeki ÖSO unsurlarına da mesaj göndermişler.
Mağarada sıkıştılar

Mağarada sıkıştılar

Bakan Soylu: Askerlerimiz 6 teröristin etrafını sardı.
'Sarı yelek' tehdidine dava

'Sarı yelek' tehdidine dava

Türk-İş Sendikası Başkanı Atalay'ın sözleri yargıya taşındı.
Yeniden yüzde 1'in altında

Yeniden yüzde 1'in altında

Konut kredisinde büyük indirim yapıldı.
Sarı kar yağdı

Sarı kar yağdı

Halka 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapılıyor.
ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz

​Cumhurbaşkanı: Fırat'ın doğusu huzura kavuşacak.
Bu görev tamam

Bu görev tamam

Akar: Yeni hedefler için de hazırlığımız sürüyor.

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

Kazanın sebebisinyalizasyon değil

​Bakan Turhan'dan tren kazasıyla ilgili açıklama.
65 yıl önce hac ziyareti

65 yıl önce hac ziyareti

​Kutsal topraklardan az bilenen fotoğraflar.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Dar gelirliye konut müjdesi

Dar gelirliye konut müjdesi

​Bakan Kurum: Ön ödemeyle alınabilecek.
Transferler City'den

Transferler City'den

Başkan Cengiz'in İngiliz kulübe teklifi kabul edildi.
Su yükselince ortaya çıktı

Su yükselince ortaya çıktı

​Dicle Nehri'ndeki su seviyesi 4 metre yükseldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.