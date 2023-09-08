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Ekonomi

Aşırı sıcaklar jeneratör satışlarını yüzde 20 arttırdı

Jeneratör sektörü rekor hava sıcaklıklarının yaşandığı yaz döneminde, yüzde 20 oranında büyüme kaydetti.

13:06 . 8/09/2023 Cuma
IHA
Arşiv

Arşiv

Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları, jeneratör satışlarının da aynı oranda artmasını sağladı. Turizm, sanayi, tarım, sağlık, gıda, akaryakıt gibi birçok sektörde en az iklimlendirme elemanları kadar önemli bir yere sahip olan jeneratörler, aşırı sıcaklar ile birlikte daha fazla talep edilir hale geldi. Sektör temsilcileri ağustos ayı sonu itibariyle iç pazarda yüzde 20, dış pazarlarda ise yüzde 15’e varan bir büyüme yaşandığını belirtti.

Ana etken iklim değişikliği

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde jeneratör üretimi yapan sektör temsilcileri, satışta hareketlilikte, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcakların önemli bir rolü olduğuna dikkat çekti. Sıcaklıkların başta insan sağlığı olmak üzere hayatın her alanında olumsuzluklara yol açtığını söyleyen üreticiler, hem insan sağlığının hem üretimin hem de ticaretin olağan düzeninin korunması için aşırı sıcakların yol açtığı olumsuzlukların bertaraf edilmesi gerektiğini, bunun da ciddi bir enerji ihtiyacını da beraberinde getirdiğinin altını çiziyor. Turizm tesislerinin de tam kapasite faaliyete geçtiği yaz dönemlerde artan enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanması, tüm sektörler için hayati önem taşıyor.

En büyük talep turizmden

Antalya özelinde başta turizm olmak üzere, tarım ve sanayi sektörlerinde enerjinin önemine dikkat çeken sektör temsilcileri turizmde, tarımda ve sanayide her şeyin enerjiye bağlı olduğunu belirterek , anlık bir enerji kesintisinin bile bu üç sektörün o an için tamamıyla durmasına anlamı geldiğini, bunun da bu da ülke ekonomisinde çok büyük kayıpları beraberinde getirebilecek bir durum olduğunun altını çizdi. Aşırı sıcakların etkisini göstermeye başladığı yaz sezonu itibariyle, jeneratöre olan talebin ise ciddi oranda artarak iç piyasada yüzde 20’ye, ihracat tarafında ise yüzde 15’e ulaştığı, ihracatta Afrika ülkelerinin ise başı çektiği kaydedildi.


Borsa İstanbul’da gong 3,9 milyonluk taleple rekor kıran ebebek için çaldı
Borsa İstanbul’da gong 3,9 milyonluk taleple rekor kıran ebebek için çaldı

Anne-bebek ürünleri sektörünün öncü firması ebebek, bugün (7 Eylül 2023, Perşembe) gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. ebebek’in başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun” dedi. ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş ise, “Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle kurduğumuz duygusal bağ, rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaştı. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si, yani her 20 kişiden biri bizim ortağımız. Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.


#jeneratör
#sıcak hava
#ekonomi
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