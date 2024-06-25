ASPİLSAN Enerji uçak ve SİHA'lar için batarya üretiyor

"Havacılık sektöründeki yüksek güvenlik hassasiyetleri ve yıllara dayanan bilgi birikimi ile yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları sonucunda ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir konumda yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle son 5 yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ile AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte Türk Hava Yolları başta olmak üzere sivil havacılık pazarında uçak ve helikopter batarya tasarımı ve üretimine başlanmıştır. Ayrıca, KAAN dahil Türkiye'de geliştirilen tüm hava araçları HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, GÖKBEY ve ATAK II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA'ları ile TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemleri ASPİLSAN Enerji tarafından tasarlanmakta ve geliştirilmektedir."