Atak helikopterinde ilk ihracat: Filipinler'e teslim edildi

Atak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye'ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi. Atak helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı.

Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinler'in Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı. Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinler'in helikopterleri teslimat aşamasına geldi.

Üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipinler'e gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak.

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Hava filosunu güçlendirmek için arayışta olan Filipinler, pilotların yaptığı test uçuşlarının ardından tercihini Atak helikopterinden yana kullanmıştı.

Atak helikopteri ihracatının kapısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 2018 yılında yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Filipinler arasında imzalanan Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile açıldı.

Filipinler'e ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor.

OYNAT 02:31 Selçuk Bayraktar: F35 programından dışlanmamızı Allah'tan bize gelmiş bir lütuf olarak bile görebiliriz Milli Teknoloji Hamlesi ile geleceğin teknolojilerini inşa eden ve vizyonuyla binlerce gence ilham veren BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte iş insanları ve gençlerle bir araya geldi. Projelerini ve tecrübelerini paylaşıp, yakın gelecekte yeni nesil insansız hava araçlarının muharebe tarihinde devrim oluşturacağını belirten Bayraktar, 'Dünyada SİHA'lar ile kazanılan ilk savaşı, Türk orduları kazandı' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 06:42 Putin'in ölüm makineleri: Atom bombasından 50 kat daha etkili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun nükleer caydırıcı güçleri için özel savaş görevi durumuna geçmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Füzelerin gücünü anlatan uzmanlar ise Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerinde atılmış Amerikan atom bombalarının yıkıcı gücünden 40-50 misli daha büyük olduğuna dikkat çekiyor. Savunmadaki Türkler programı savaşın gölgesinde Rusların elindeki en güçlü silahları derledi.. BiP'te paylaş

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