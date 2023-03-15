|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

07:16 . 15/03/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığına Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliğine Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliğine ise Cevdet Bozkurt atandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğüne Burak Çelebi Karagöz getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.



#atama
#atama kararları
#Resmi Gazete
#Atama ve görevden alma
1 saat önce
default-profile-img
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi: Gereken tüm önlemler alınacak
16 yaşındaki sürücü faciaya yol açtı: Bir ölü iki yaralı
İzmir'de hareketli anlar: Tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisi alarma geçirdi
Iğdır'da akılalmaz olay: Eve giren yarasa iki çocuğu ısırdı
Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.