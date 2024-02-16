|
Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! ATM ücretsiz nakit çekim limiti artırıldı

Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini güncelledi. Bankaların ATM'lerinden nakit çekim ücretleri artırıldı. 5 bin lira olan nakit çekim limiti 10 bin liraya yükseltildi. Bazı bankalardan 15 bin liraya kadar nakit çekim yapılacak.

13:06 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Bankalar ATM'lerden nakit çekim ücretlerinin limitlerinde değişikliğe gitti.


Bankalar ATM'lerden nakit çekim limitlerini yükseltti.
5 bin lira olan nakit çekim limitleri 10 bin liraya çıkartıldı.

Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim ücretini 15 bin liraya kadar yükseltti.


Böylece bankaların ATM'lerinden banka kartlarıyla nakit çekimlerde ücretsiz olarak en az 10 bin lira çekilebilecek.

Şubelerdeki iş yükü hafifleyecek

Bankalar bu uygulamayla beraber şubelerdeki yoğunluğu azaltacak ve iş yükünü hafifletecek.


Bankalar konuyla ilgili müşterilerine uygulama üzerinden bildirim göndermeye başladı.

Karekodlu uygulamada da geçerli

Bazı bankalar 5 bin lira olan ücretsiz nakit çekim limitini yüzde 200 artırarak 15 bin liraya çıkarmış oldu.


Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.




#ATM
#Banka
#Para
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manifesto Ne Demek? Eş Anlamlısı Nedir? Manifesto TDK anlamı ve Manifesto Kelimesinin Cümle Örnekleri