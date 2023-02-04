Avrasya Tüneli’nden 100 milyon araç geçti: Altı yılda maliyetini çıkardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli’nin ülke ekonomisine 6 yılda 1,2 milyar dolarlık katkı sağladığını ve yatırım maliyetini bu sürede karşıladığını belirtti. 100 milyonuncu araca 1 aylık ücretsiz geçiş hediyesini veren Ulaştırma Bakanı tünele dair verileri de paylaştı.

OTOMOBİLLERİN 1 NUMARALI TERCİHİ

Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli hakkında bilgiler verirken, temeli 26 Şubat 2011’de atılan projenin 20 Aralık 2016’da hizmete açıldığını hatırlattı. Adil Karaismailoğlu, geçen yıl Avrasya Tüneli’ni kullanan araçların yüzde 93’ünü otomobillerin, yüzde 6’sını minibüslerin ve yüzde 1’ini motosikletlerin oluşturduğunu belirterek, 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosikletlerin kullanımına izin verilen tünelden senenin geriye kalanında 256 bin 264 motosikletin geçtiğini bildirdi.

GEÇİŞ BAŞINA 196 TL TASARRUF SAĞLADI

Avrasya Tüneli’nin zaman, yakıt, emisyon azalımı ve kaza maliyeti gibi etmenlerin etkisiyle günlük çift yönlü seyahatlerde kullanıcıya ortalama 196 TL’lik kazanç sağladığını aktaran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Sadece 2022 yılında 33 milyon saat zaman tasarrufu, 38 bin ton yakıt tasarrufu, 19 bin ton emisyon azalımı, 79 milyon araç-kilometre azalmasıyla oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etmesi sonucunda ülke ekonomisine 6 yıllık toplam katkısı 1,2 milyar dolara ulaşmıştır. Böylelikle Avrasya Tüneli, ülke ekonomisine katkısıyla yatırım maliyetini 6 yılda karşıladı. Duyanlar duymayanlara anlatsınlar lütfen.”

GARANTİ ARAÇ SAYISI AŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, tünelin ulaştığı günlük maksimum birim araç sayısının 22 Aralık’ta 74 bin 210 olduğunu belirterek, “Ocak ayının ikinci yarısında hafta içi trafik ortalaması 71 binin üzerinde gerçekleşerek günlük belirlenen minimum trafik garantisinin üzerinde seyretti” diye konuştu. Karaismailoğlu, bugün itibarıyla Avrasya Tüneli’ni tam 100 milyon aracın kullandığını ve bunun haklı gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade ederek, “6 yıldır vatandaşlarımızın yolunu ve seyahat süresini kısaltan, güvenliğini ve konforunu artıran dünyanın en önemli mühendislik projelerinden biri olan Avrasya Tüneli İstanbul’a, ülkemize uzun yıllar hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

100 milyonuncu araca 1 aylık ücretsiz geçiş

Sercan İnal ve Bakan Adil Karaismaloğlu.

Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndaki girişinde 100 milyonuncu aracın geçişini bekledi. Tünelden geçen 100 milyonuncu araç, polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın şoförüyle sohbet eden Karaismailoğlu, çiçek ve hediye verdi. Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin 6 yılda yapım maliyetini karşıladığını söyledi. Araç sürücüsü Sercan İnal da, Avrasya için, "Çok rahatlattı trafiği" dedi. Bakan Karaismailoğlu İnal'a tünelden bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye etti.







