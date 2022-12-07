Ekonomi Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin son verileri yayımladı. Avro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Avro Bölgesi üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
Foto/arşiv

Son verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2022'nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'in aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,5 artış gösterdi.

Eurostat'ın önceki tahmininde Avro Bölgesi'nin bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 2,1 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerle üçüncü çeyrek büyüme oranları yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İtalya'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 0,4, Fransa ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'da yüzde 1,3, Fransa'da yüzde 1, İtalya'da yüzde 2,6 ve İspanya'da yüzde 3,8 oldu.

Öte yandan, AB'de istihdam 2022'nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. İstihdam, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,5 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 arttı.

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