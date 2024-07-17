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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı haziran ayında yüzde 2,5 olarak kaydedildi

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 olarak açıklandı. Bu oran, ekonomik beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

13:01 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:02 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) haziran ayı nihai enflasyon verilerini yayınladı.


Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5'e indi. TÜFE, haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.


Piyasa beklentileri, haziranda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5, aylık enflasyonun yüzde 0,2 olması yönündeydi. Böylece açıklanan veriler piyasa beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.


Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon da haziranda yıllık yüzde 2,9, aylık yüzde 0,4 seviyesinde ölçüldü.



AB'de ise mayısta yüzde 2,7 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,6 oldu. AB'de TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak tespit edildi.


Avro Bölgesi'nde enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,84 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmetleri, yüzde 0,48 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,17 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,02 ile enerji ürünleri izledi.


​​​​​​​AB uyumlu verilere göre haziranda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 5,4 ile Belçika, yüzde 5,3 ile Romanya, yüzde 3,6 ile Macaristan ve İspanya, 3,5 ile Hırvatistan ve 3,4 ile Hollanda oldu.



#AB
#Avro bölgesi
#Avrupa
#Enflasyon
#TÜFE
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