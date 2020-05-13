Avrupa borsalarında koronavirüs endişesi: Günü düşüşle kapattı

Ekonomi

Bez maskede standartların belirlenmesi üretim ve ihracatı artıracak

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, "Kullan at maskelere alternatif olarak antibakteriyel özellikleri olan, yıkanabilen, tasarımı, hatta modası olan fonksiyonel maskelere geçiş, üretim ve ihracatta katma değeri 3-4 kat artıracaktır." ifadesini kullandı.