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Ekonomi Avrupa borsalarında koronavirüs endişesi Günü düşüşle kapattı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa borsalarında koronavirüs endişesi: Günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ekonomilerde koronavirüs salgınının olumsuz etkisinin kalıcı olacağına, ikinci dalga ve virüs için aşının tarihine ilişkin endişelerin artmasının etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi AA
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Koronavirüsün ekonomilerin büyümesinde kalıcı olumsuz etkisi ve ekonomide toparlanmanın ne kadar sürede başlayacağına dair belirsizliklerin yatırımcıların güvenini zayıflatmasıyla Avrupa pay piyasalarında sert satışların yaşanmasına sebep oldu.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,94 azalarak 333,97 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,85 azalarak 4.344,95 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 1,51’lik düşüşle 5.904,05 seviyesinden tamamladı.

ALMANYA VE İTALYA'DA KAYBETTİ

  • İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,14 değer kaybederek 17.813,44 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 2,56 düşerek 10.542,66 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.18 itibarıyla yüzde 0,14 azalışla 1,083 seviyelerinde işlem gördü.

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