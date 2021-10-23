Avrupa ülkeleri Çin’den uzaklaşıyor: Üretimlerini Türkiye’ye taşıyorlar

Kaliteli iş gücü ve hızlı lojistik imkanları nedeniyle öne çıkan Türkiye, Avrupa başta olmak üzere civar ülkelerden yatırım çekiyor. Türkiye’nin pandemi şartlarında öne çıkması Avrupalı firmaların üretimlerini Türkiye’ye taşımasına neden oluyor. Avusturya’nın Türkiye Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek, Avusturyalı ve uluslararası diğer firmaların Türkiye’yi üretim merkezi olarak gördüğünü belirterek, “Bu firmalar üretim merkezlerini artık Çin’den Türkiye’ye kaydırıyorlar. Türkiye’den Avrupa’ya ihracat yapmak istiyorlar. Son zamanlarda çok konuşulan bu konuyu hakikaten görüyoruz. Bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum” dedi.

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Georg Karabaczek

ÜRETİM ALT YAPISI SAĞLAM

Avusturyalı firmaların üretim merkezlerini Türkiye’ye kaydırmaya başladığını belirten Karabaczek, “Türkiye’nin sanayi ve üretim altyapısı sağlam. Avusturyalı firmalar Türkiye’de daha kolay iş gücü kaynağı işçi bulabiliyor. Avrupa’da çalışacak, bu işleri yapabilecek insan sayısı azalıyor. Bu açıdan Türkiye’nin pozisyonunu avantajlı görüyorum” dedi. Avusturyalı firmaların lojistik alanında yatırımlarının olduğunu aktaran Karabaczek, Avusturyalı firmalar, Türkiye’de en çok projeyi enerji sektöründe yaptı. Enerji sektöründeki Avusturyalı firmalar, 150-200 civarında projeyi bitirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Üretimi yatırımla büyütüyor

FOTOĞRAF 12 Ürgüp ilçesi ve Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu üretim merkezlerindeki hummalı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.<br><br> 2019 yılında üretilip Ruanda'ya yapılan ilk sıcak hava balon ihracatının ardından Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen talepler, maliyeti düşürmek isteyen firmaları yerlileştirmeye yöneltti. Sepet, ateşleme sistemi ve yakıt tankını üreten firmalar, balonun kubbesinde kullanılan kumaşın da Türkiye'de üretilmesi için harekete geçti.<br><br> Test aşamasındaki kumaşların da balonlarda kullanılmaya başlanmasıyla yüzde 100 yerli üretim olacak sıcak hava balonları hem Türkiye'de hem de yurt dışında gökyüzünü süsleyecek.<br><br> Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, 2019 yılından beri ürettikleri 35 balondan ikisinin Afrika'ya ihraç edildiğini, diğerleriyle bölgedeki talepleri karşıladıklarını söyledi. Sıcak hava balon üretimini kısa sürede yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydoğan, \"Kumaşlarımız yurt dışından ithal ediliyor. Yıl sonuna kadar kumaşı da yerli imkanlarla yaparak tamamı ülkemizde üretilen yerli balon üretmek istiyoruz.\" dedi.<br><br> Sıcak hava balonlarının yurt içi ve dışında kullanımının yaygınlaşmasıyla ülkeye döviz girdisi sağlamanın yanı sıra sektördeki ithalatın da duracağına inandığını dile getiren Aydoğan, \"Orta Doğu ve Avrupa'dan talepler gelmekte. Mevcut üretimdeki sertifikamızın İngiltere ve Avrupa ülkelerinde onaylanmasının ardından bu ülkelere de ihracatımız gerçekleşecek.\" diye konuştu.<br><br> \"Yabancı firmalara göre daha kaliteli bir kumaş üretildi\"<br><br>Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ Müdürü Ahmet Erdil de Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğunun merkezi olduğunu, üretimle de bu durumun adeta perçinleneceğini vurguladı. Yerli balon üretimiyle ekonomiye çok daha büyük katkı sunacaklarını anlatan Erdil, şunları kaydetti:<br><br>\"Ar-Ge projemizi kumaş üzerinde gerçekleştirdik. Türkiye'de üretilen kumaşta testlerin son aşamasına geçtik. Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi. Bir balonun kubbesindeki kumaşı yurt dışından almak isteseniz 100 bin avro harcamanız gerekiyor. 2 bin saat sonra 100 bin avro daha vereceksiniz. Sadece Kapadokya'daki 200 balon ve diğer bölgelerdeki balonları da hesap edin, çok büyük rakamlara ulaşıyor.\" Hollanda'nın Zeeland kentinde sıcak hava balon turu düzenleyen ve Kapadokya'daki çalışmaları görmek için kente gelen Jan Hoogstrate de sıcak hava balonu almayı düşündüğünü söyledi.<br><br> Kapadokya'nın balon üretimi konusunda gelecek yıllarda dünya çapında bir noktaya ulaşabileceğine dikkati çeken Hoogstrate, \"Yaşadığım bölgede 6 yıldır balon turu düzenliyorum. Hava şartlarından dolayı yılda en fazla 100 gün uçabiliyoruz. İleriki dönemde işletmemizin büyümesi ile buradan balon sipariş edebiliriz.\" ifadelerini kullandı. Türkiye’de üretilmesi için harekete geçildi: Tanesi 100 bin euro Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi yapan firmalar, yüzde 100 yerli üretim için kolları sıvadı. Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ Müdürü Ahmet Erdil "Türkiye'de üretilen kumaşta testlerin son aşamasına geçtik. Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi. Bir balonun kubbesindeki kumaşı yurt dışından almak isteseniz 100 bin avro harcamanız gerekiyor. 2 bin saat sonra 100 bin avro daha vereceksiniz" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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AVUSTURYA DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, Avusturya, 2002 ile 2021 (Ocak-Ağustos) yılları arasında Türkiye’ye en çok uluslararası doğrudan yatırım yapan 4’üncü ülke konumunda yer alıyor. Ülkenin söz konusu dönemde Türkiye’ye toplam doğrudan yatırım tutarı 10 milyar 716 milyon doları buldu. Bu tutarın artması için çeşitli iş birliği imkanları da değerlendiriliyor. Avusturya’dan yaklaşık 250 firmanın Türkiye’de yatırımı bulunuyor.

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Olcayto Yiğit

Danimarkalı Vestas da burada büyüyecek

Danimarkalı rüzgar enerjisi şirketi Vestas da Türkiye’de büyümeye olumlu bakıyor. Vestas Türkiye Genel Müdürü Olcayto Yiğit, “Türkiye hızla lider bir rüzgar pazarı haline geldi. Türkiye’de ilk rüzgar türbinini 1984’te kurduk. O zamandan beri 2 gigavat kurulu güç sağladık. Bu nedenle Türkiye, Vestas için önemli bir Pazar. Bir ülkenin yatırım açısından çekici olup olmadığının değerlendirilmesinde kur faktörü tek başına ana etken değil” dedi. Vestas’ın İstanbul’un yanı sıra beş bölgesel merkezde 200 çalışanla çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Yiğit, “Ayrıca yerel bir değer zinciri geliştirdik, kanatlar, kuleler ve jeneratörler tedarik ettik. Bu nedenle yerelde iş imkanları yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

EKONOMİ Üretim kaynaklı istihdam tırmanıyor