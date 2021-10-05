Ekonomi Avrupada doğal gaz fiyatları rekor seviyede Megavatsaat başına 119 avroya çıktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da doğal gaz fiyatları rekor seviyede: Megavatsaat başına 119 avroya çıktı

Avrupa'da kasım vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları megavatsaat başına 119 avroyla zirve yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada doğal gaz fiyatları rekor seviyede: Megavatsaat başına 119 avroya çıktı
Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaat doğal gazın fiyatı gün içinde 119 avroya çıkarak rekor kırdı.

Söz konusu kasım vadeli gaz sözleşmelerin fiyatı bir günde yüzde 22 artış gösterdi.

TTF'de kasım vadeli gaz kontratları 1 Ekim Cuma günü 96 avro seviyesinde bulunuyordu.

AVRUPA DOĞAL GAZIN YÜZDE 90'INI İTHAL EDİYOR

Fiyatlardaki artışın sürmesinde kış dönemi başlangıcı olarak görülen 1 Ekim öncesinde Rusya'dan kıtaya gönderilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi, kömürden elektrik üretimine uygulanan karbon fiyatlarındaki artış ve yer altı doğal gaz depolama tesislerinin doluluk oranının geçen yıllara göre düşük olması önemli rol oynuyor.

AB ülkeleri, hali hazırda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

Avrupa’da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı: 12 avrodan 85 avroya yükseldi
DÜNYA
Avrupa’da doğal gaz fiyatı 7 kat arttı: 12 avrodan 85 avroya yükseldi

Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?
DÜNYA
Almanya şimdiye kadarki en pahalı kışı yaşayacak: Putin bizi dondurur mu?
Fransızlar sokağa döküldü

Fransızlar sokağa döküldü

​Macron'u 200 farklı şehirde protesto ettiler.
İzmirde deniz yeşile büründü

İzmir'de deniz yeşile büründü

"Bu manzarayı görünce üzülüyoruz"
İsrailden İrana Karabağ yalanlaması: Aptalca

​Kanun teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

​Türkiye'nin 5 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

AK ​Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.