Ekonomi Avrupada doğal gaz fiyatları yükselişte 107 avroya yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselişte: 107 avroya yaklaştı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı yüzde 13,5 artarak 106,71 avroya çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada doğal gaz fiyatları yükselişte: 107 avroya yaklaştı
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören haziran vadeli gaz kontrat fiyatı Türkiye saatiyle 10.28'de kapanışa göre yüzde 13,5 artarak megavatsaat başına 106,71 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Ukrayna'nın, Sohranovka adlı doğal gaz dağıtım noktasından Rus gazı akışının durdurulduğunu bildirmesi etkili oldu. Ukrayna'nın devlete ait şebeke operatörü, gazın neredeyse üçte birinin Rusya'dan Avrupa'ya taşındığı sınır kompresör istasyonu Novopskov aracılığıyla da gaz taşımacılığını engellediğini duyurdu.

Sohranovka ve Novopskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerinde bulunuyor.

Ayrıca fiyatların yükselişinde Rus enerji şirketi Gazprom'un dün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilecek doğal gaz miktarının bir önceki güne göre yüzde 25 azaldığını bildirmesi de etkili oldu.

  • Gazprom, 11 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 72 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştiğini bildirmişti.

Bankalardan tarıma 180 milyar liralık kredi desteği
EKONOMİ
Bankalardan tarıma 180 milyar liralık kredi desteği

TOKİ konut başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?
ÖZGÜN
TOKİ konut başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Petrol arzında günlük 710 bin varillik azalma yaşandı
EKONOMİ
Petrol arzında günlük 710 bin varillik azalma yaşandı

Kripto paralarda çöküş sürüyor: 253 milyar dolarlık kayıp var
EKONOMİ
Kripto paralarda çöküş sürüyor: 253 milyar dolarlık kayıp var
Tarla sürerken tesadüfen buldu

Tarla sürerken tesadüfen buldu

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.
En çok satanlar belli oldu

En çok satanlar belli oldu

​Merakla bekleniyordu: Marka marka liste açıklandı.
Teröre geçit yok!

​MSB: Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz.

Hem doğaya hem de insana zararlı.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi.

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.