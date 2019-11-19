Ekonomi Avrupada otomobil satışlarında 10 yılın rekoru
OTOMOTİV

Avrupa'da otomobil satışlarında 10 yılın rekoru

Avrupa Birliği (AB) genelinde otomobil satışlarında, Ekim'de aylık bazda yüzde 8.7'ye yükselen artış hızı, 2009 yılından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (EAMA) verilerine göre, AB genelinde Ekim ayında 1.18 milyon adet otomobil satıldı.

EAMA verilerine göre, Ekim'deki otomobil satış artış hızı, geçen yılın Ekim ayındaki yüzde 7.3 düşüş dikkate alındığında, yıllık bazda daha da keskin bir şekilde yükseldi. Bunla birlikte, yılın ilk 10 aylık dönemindeki toplam otomobil satışları ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.7 geriledi.

  • Otomobil satışlarında Ekim ayında yaşanan artışa, yüzde 12.7 yükselen Almanya satışları öncülük yaptı; bu ülkeyi Fransa yüzde 7.7 ile ve İtalya da yüzde 6.7 ile izledi.

Buna karşılık, Birleşik Krallık'ta Ekim ayında otomobil satışları yüzde 6.7 düzeyinde geriledi.

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