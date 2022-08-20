Avrupa'nın kabusu haline geldi: Rusya gazı yeniden kesiyor

Gazprom, "Portovaya kompresör istasyonunda bulunan çalışan tek gaz kompresör ünitesi Trent 60'ın üç gün süreyle teknik bakıma alınacağımı ve gaz sevkiyatının durdurulacağını" duyurdu.
Açıklamada, "Teknik bakımın 2 Eylül'e kadar sürmesi planlanmıştır. Bu süre zarfında, Kuzey Akımı üzerinden gaz taşımacılığı askıya alınacaktır. Planlanan bakımların tamamlanması ve ünitende başka teknik arıza olmaması durumunda gaz taşımacılığı günlük 33 milyon metreküp seviyesine geri dönecek" denildi.
Rusya daha önce bir gaz türbininin bakım nedeniye devre dışı bırakılması nedeniyle bu hattan sevkiyatı "minimum düzeye" indirmişti. Siemens'in gaz türbini Kanada'da onarıldıktan sonra Almanya üzerinden Rusya'ya yollanmak istenmesine rağmen hala bu operasyon tamamlanamadı.
Türbin Almanya'da bekletilirken Rusya iade için "yaptırımın kaldırılması" gerektiğini savunuyor, Almanya ise "Rusya'nın hala gerekli gümrük belgelerini yollamadığını ve türbini almakta gönülsüz davrandığını" iddia ediyor.
3 gün süreyle Kuzey Akım 1'in kapatılması sürecinde Avrupa ülkeleri sadece Ukrayna üzerinden transit gelen Rusya gazını alabilecek.