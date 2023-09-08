Avustralya'daki grev Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını uçuşa geçirdi: Yüzde 10'dan fazla artış var

Avrupa'da gaz fiyatları, kıtaya Rus gazı tedarikinin azalmaya devam edeceği ve enerji krizinin henüz sona ermediğine ilişkin uyarıların ardından yükselişe geçti. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de eylül vadeli kontratlarda gazın fiyatı gün içinde yüzde 23,7 artarak megavatsaat başına 38,4 avroya çıktı.