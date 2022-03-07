Ekonomi Azak Denizinde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiyeye gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirecek. CNN Türk'ün aktardığına göre; Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek. Putin'in, bekletilen gemiler için talimat vereceği ifade ediliyor.

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Haber Merkezi Diğer
Azak Denizinde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiyeye gelecek
Putin, Türkiye'ye gidecek yağ yüklü gemiler için talimat vereceğini ifade etti.

Dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin, ayçiçeği ticareti de sekteye uğramıştı.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ithalatın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemiş, "Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var." açıklamasında bulunmuştu.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

"30 YAĞ GEMİSİ TÜRKİYE'YE GELECEK"

CNN Türk'ün haberine göre; Putin, bekletilen gemiler için talimat vereceğini ifade etti. Böylece, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek.

Bakan Nebati'den 'ayçiçek yağı' açıklaması: Temmuz ayına kadar yetecek stoğumuz var
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