Dünyada enerjiden tarıma büyük ekonomik dalgalanmalara zemin hazırlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin, ayçiçeği ticareti de sekteye uğramıştı.
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ithalatın yüzde 55'ini Rusya'dan, yüzde 15'ini de Ukrayna'dan yapıldığını söylemiş, "Savaş nedeniyle ithalat aksadı. Halen limanlarda bekleyen sektörümüzün gemileri var." açıklamasında bulunmuştu.
ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
"30 YAĞ GEMİSİ TÜRKİYE'YE GELECEK"
CNN Türk'ün haberine göre; Putin, bekletilen gemiler için talimat vereceğini ifade etti. Böylece, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek.