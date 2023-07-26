BAE ile anlaşmada Türkiye'de 100 bin istihdam: Ankara Büyükelçisi yapılan anlaşmaların detaylarını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son BAE ziyareti ve Ankara ile Abu Dabi arasındaki ilişkilere dair BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son BAE ziyaretinin her anlamda başarılı olduğunu, yenilenebilir enerji ve adli konular başta olmak üzere farklı alanlarda 13 anlaşma imzalandığını belirten Zahiri, bu yıl BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünü kutlandığını söyledi.
Zahiri, son iki yılda Türkiye ile BAE arasında 5 kez liderler düzeyinde ziyaret gerçekleştiğini, Erdoğan'ın son ziyaretinde yüksek stratejik anlaşmaları imzalandığını ve ilişkilerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağını vurguladı.
Son ziyaret sırasında savunma sanayi alanında da anlaşmalar imzalanmasına ilişkin Zahiri, bunun yalnızca bu alanda ticaret yapılması olarak algılanmaması gerektiğini, iki ülkenin ortak programlar, eğitim ve geliştirme gibi konularda adımlar atabileceğini ifade etti.
Zahiri, iki ülkede de savunma sanayi araştırma merkezleri bulunduğunu ve gelecekte iki merkezin ortak işbirliği olanağı da sağlanabileceğini dile getirdi.
"BAE ve Türkiye'nin stratejik konumu bölgede çok önemli rol oynuyor"
Son anlaşmalarda özel şirketler ve bakanlıklar düzeyinde devam etmekte olan iletişimin özellikle yatırım alanında daha da güçlenmesinin amaçlandığını kaydeden Zahiri, gelecek 5 yıl içinde daha güzel şeylerin gerçekleşeceğini umduğunu dile getirdi.
- Zahiri, 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi beklenen Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ticarete yapacağı katkıya işaret ederek, "İnşallah, bu anlaşma, Türkiye'de 100 bin, BAE'de 25 bin olmak üzere toplamda 125 bin kişiye istihdam sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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Büyükelçi, BAE'ye varlıkların satıldığı iddiasını reddetti
BAE ile yapılan yatırım anlaşmaları kapsamında Türkiye'deki çeşitli varlıkların satın alınacağına dair iddialara ilişkin Zahiri, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını çok iyi bildiğini vurguladı.
Zahiri, BAE ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece yatırım ve ekonomi alanlarında değil, sosyal anlamda da çok güçlü olduğuna dikkati çekerek güçlü bağların en önemlisinin iki ülkenin dininin aynı, örf ve adetlerin de birbirine yakın olması olduğunu söyledi.
Ülkesinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yaptığı insani yardımlara değinen Zahiri, BAE'nin bu üzücü olayda Türkiye'nin yanında durduğunu ifade etti.
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Zahiri, BAE ile Türkiye arasında iki ülkenin de çıkarına olan ve kazan kazan esasına dayanan projeler olacağını belirtti.
Devlet Başkanı Al Nahyan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki yakın diyaloga işaret eden Zahiri, bu doğrultuda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar, bakanlıklar arasındaki diyaloglar ve özel sektörün de katkılarıyla Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaretin geliştiğini, gelecek yıllarda da daha da ilerleyeceğinden emin olduklarını kaydetti.