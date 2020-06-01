Bakan açıkladı: Havalimanlarında yeni bir döneme geçiyoruz

Bugün başlayacak iç hat seferlerinde yer alan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri olumlu buldu. Yolculardan Sabiha Maksim, HES uygulamasını indirdim. Ankara'ya gidiyorum. Havalimanına taksiyle geldim, burada sosyal mesafe kuralı vardı. Çok güvenli, herhangi bir problem yaşamadım dedi. Antalya'ya giden Medihe Gürsoy ise, Ailem Antalya'da, onların yanına gidiyorum. Onları ziyaret edip döneceğim. Havalimanında girişten check-in e kadar çok büyük önlem var. Şu an gayet iyi. Endişelendiğim bir durumum olmadı. Sosyal mesafe korunuyordu şeklinde konuştu