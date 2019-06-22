Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak aile fotoğrafı paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kızının mezuniyet töreninde çekilen bir aile fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kızının mezuniyet töreninde çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kızının mezuniyet töreninde çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Albayrak, kızı Mahinur Albayrak’ın ilkokuldan mezuniyetine ilişkin bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Albayrak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinur'umuz mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi. Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin. Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum."

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