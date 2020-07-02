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Ekonomi Bakan Albayrak Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul'un Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" ifadesini kullandı.

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