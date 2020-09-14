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Ekonomi Bakan Albayrak Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi temmuzda yıllık yüzde 4.4 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık..." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Bu ülkenin geleceğine güvenen, inanan tüm üreticilerimizin eline emeğine sağlık… Temmuzda yıllık bazda sanayi üretimi %4,4; perakende satış hacmi %11,9 arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde de ciro endeksi Temmuz ayında yıllık %20,2 yükseldi" dedi.

Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı
EKONOMİ
Sanayi üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 8,4 arttı
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