Bakan Albayrak: Bürokrasi duvarları yıkılıyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından beyanname ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak, "Bürokrasi duvarlarını yıkıp, vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. 1 Ağustos’tan bu yana mükelleflerimiz tek beyanname veriyor. Sonuç: 2.260.000 Belge Tasarrufu!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 13:59 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 14:04 Yeni Şafak