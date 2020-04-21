Ekonomi Bakan Albayrak duyurdu 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak duyurdu: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle:

#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu.

Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak. #BirlikteBaşaracağız

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