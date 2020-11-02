Bakan Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz. V-tipi toparlanma devam ediyor. İstihdam artıyor. İhracatta büyüme sürüyor. Otomotiv satışlarında yerli araçların payı P’yi aştı" ifadelerini kullandı.

Daha fazla üretim ve istihdam, daha fazla ihracat hedefiyle çıktığımız ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz.



✅V-tipi toparlanma devam ediyor

✅İstihdam artıyor

✅İhracatta büyüme sürüyor

✅Otomotiv satışlarında yerli araçların payı %50’yi aştı.👇 pic.twitter.com/WuY479rrYE — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020